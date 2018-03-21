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ALİYEV ÖZEL UÇAK TAHSİS ETTİ, İHSANOĞLU TÜRKİYE'YE DÖNDÜ


Aliyev özel uçak tahsis etti, İhsanoğlu Türkiye'ye döndü
Tarih : 21 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Aliyev Özel Uçak Tahsis Etti, İhsanoğlu Türkiye'ye Döndü(6/10)2

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul'daki özel bir hastanede kontrolden geçirildikten sonra evinde istirahate çekilen İslamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

TABURCU EDİLDİ

İhsanoğlu, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından, kontrollerinin İstanbul'da sürmesini istedi. İhsanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a getirildi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın da İhsanoğlu'na ulaşarak, kendilerinin de özel uçak tahsisi dahil, her türlü desteği verebileceklerini söylediği öğrenildi.

İstanbul 'daki özel bir hastanede kontrolleri yapılan İhsanoğlu, ardından taburcu edildi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İstanbul'daki evinde istirahat eden İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Binali Yıldırım da Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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