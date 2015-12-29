ALIŞVERİŞTEN DÖNEN UZMAN ÇAVUŞA SİLAHLI SALDIRI
Edinilen bilgiye göre, Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde ikamet eden uzman çavuş Ahmet Yaşar, alışveriş için yaptıktan sonra evine dönerken yüzü maskeli teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Çocukların olduğu bir ortamda hedef gözetmeksizin uzman çavuşa ateş eden teröristler daha sonra olay yerinden kaçtı. Sol göğsünden yaralanan uzman çavuş Ahmet Yaşar, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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