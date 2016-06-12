

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde internetin, teknolojinin ve yerleşik olarak hayatımızda bulunan bir çok faaliyetin mobil çağına geçişe dahil olacağı bilgisi paylaşılıyor.







Mobil cihazlarda özellikle alışveriş, rezervasyon tarzı işlemlerin yüksek oranlar ile ivme kazandığı da aktarılıyor. Mobil cihazlar alışverişte mobil çağ olarak adlandırılmasına neden olurken, interneti, teknolojiyi ve mobiliteyi kullanabilen veya buna ayak uydurabilen işletme ya da markaların karlılık oranlarını % 60 oranında artırdığı da bilinenler arasında.







Önceki haberlerimizde aktardığımız mobil cihazların kullanım oranlarına ilişkin bilgilendirmeler kapsamında da tekrar değerlendirecek olursak, bu karlılık oranlarının daha da yukarılara çıkacağını ön görmek mümkün. Özellikle online platformlarda yer alabilmiş tüm marka veya işletmelerin, yeni çağın çok kazananları olarak anılacakları ifade ediliyor.







Alışveriş platformlarında sıkça dile getirilen ve online alışverişe yönelik hazırlanan kampanyaların da etkisinin olduğu aşikar bu durum noktasında, en çok tercih eden ve kullananlar listesinde zirveyi yine bayanlar alırken; erkekler de %40 lık bir oranla online alışverişi tercih edenler arasında yer alıyorlar.



Ancak önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde bu farkın tamamiyle kapanacağını ve % 50 li düzeylere ineceği de aktarılan bilgiler arasında.