ALIŞVERİŞE GİTTİĞİ MARKETTE, DOĞUM YAPTIRDI
Amerika'da alışverişe çıkan hemşire, doğumu başlayan kadını market ortasında doğurttu.
Amerika Atlanta'da hemşire tesadüfen gittiği markette, bir kadının doğumuna denk geldi. Market ortasında doğuma başlayan kadına müdahale eden hemşire sayesinde bebek sağ salim dünyaya geldi.
MARKETİN ORTASINDA DOĞUM SANCISI BAŞLADI
24 yaşındaki hemşire Caris Lockwood, aile üyeleri ile bir indirim dükkanında alışveriş yaptığı sırada alışveriş yapan 30 yaşındaki kadın Tanya Saint Preux Picault'un doğum sancılarının başladığını görünce hemen durma müdahale etti.
"İNANILMAZ BİR TECRÜBEYDİ"
Caris şunları söyledi, "Hiç endişeli değildim ve benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Allah'ın doğru insanları doğru yere doğru zamanda yerleştirdiğine inanıyorum. Orada olarak Tanya'nın bebeğini sağlıklı bir şekilde dünayaya getirmesine yardımcı olabildiğim için çok çok mutluyum. "
HEMEN YARDIMA KOŞTULAR
Tanya, alışveriş yaptığı sırada doğum sancılarının tuttuğunu ve kasılmaya başladığını, Lockwood'un annesinin kendisini fark ettiğini ve yanına yaklaşarak kıznın hemşire olduğunu ve kendisine endişelenmemesini söylediğini belirtti.
4. ÇOCUĞUYMUŞ
20 dakika sonra Tanya, dükkanın girişinde erkek olan dördüncü çocuğu Maleek'i dünyaya getirdi.
MARKETİN YETKİLİSİ DE İLGİLENDİ
Kadının doğum yaptığı dükkanın, yetkilisi hemşire doğumda kadına yardım eden personellere teşekkür etti. Anne ve bebeğinin durumlarının iyi olduklarından dolayı mutluluğunu dile getiren yetkili, anne ve çocuğa iyi dileklerde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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