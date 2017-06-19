

ABD'de 1970-1980'li yıllarda alışveriş merkezleri kentlerin dış mahallelerinde süregelen bir yaşam biçimiydi. Bu merkezler aileler ve arkadaşların buluşma noktasıydı. Bugün ise perakendenin batışını gösteren simge haline dönmüş durumda. Beton ve camdan oluşan bu iskeletler tüm açıklığıyla değişimi resmediyor. Binaların bu görüntüsü sadece yıkılmasını değil, aynı zamanda kamuya açık yerlerin ve insanların bu merkezlerden kayboluşunu da anlatıyor.







400 AVM Bu Durumda







Terk edilmiş alışveriş merkezleri Amerikan perakende ticaretinin değişimi ile ilgili somut bir gösterge niteliğinde. Bir dönem sürekli büyüme ve gelişme aşamasındaki bu merkezler aynı zamanda Amerikan banliyölerinin tüketim harabesinin bir tablosu niteliğinde. Özellikle 2017 yılında iflasın çok fazla olduğu gözlenen AVM'lerde hali hazırda açık olan bin 100 tanesi de pek iç açıcı bir durumda değil.







kaynak:adanaajans