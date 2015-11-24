ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ !
Alışveriş merkezinin giriş kısmında yapılan tadilat sırasında, asma tavanın çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yer alan bir alışveriş merkezinin giriş kısmı, yapılan tadilat nedeniyle öğlen saatlerinde vatandaşlara kapatıldı. Güvenlik şeritlerinin çekildiği alanda tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle asma tavan çöktü.
Kazada tadilatın yapıldığı alanda bekleyen bir güvenlik görevlisi, üzerine tavan parçalarının düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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