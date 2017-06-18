ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ !
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletinin olduğu bölümünde meydana gelen patlamada en az 12 kadının yaralandığı bildirildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, en az 12 kadının yaralandığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın araştırılması için talimat verdiğini belirterek, yaralananlarla dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.
kaynak:sabah
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