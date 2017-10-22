ALIŞVERİŞ FİŞİNDEKİ KÜLOT EVLİLİĞİ BİTİRDİ
Kocasının kıyafetlerini yıkarken cebindeki alışveriş fişleri dikkatini çeken Bedia Ö. fişte iç çamaşırı ve parfüm alındığını görünce soluğu mahkemede aldı.
Eşinin kendisini aldattığını öne süren genç kadın İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
62 BİN TL'DEN OLDU
Bedia Ö. dava dilekçesinde "Aldıklarının benle alakası yoktu. İç çamaşırı, giyim, parfümlerimi kendim alırdım. Bana 'Bir akrabamız var sen tanımazsın onların durumu kötü onlara almıştım' ya da alış veriş yaptığım yerlerde fişleri karıştırmışlardır' gibi cevaplar verdi" dedi. Mahkeme, çifti boşarken, Ümit Ö.'nün aldattığı eşine ayda 450 TL nafaka ve 62 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. (Kaynak: Vatan)
Kaynak: haberinburada
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