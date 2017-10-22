Eşinin kendisini aldattığını öne süren genç kadın İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

62 BİN TL'DEN OLDU

Bedia Ö. dava dilekçesinde "Aldıklarının benle alakası yoktu. İç çamaşırı, giyim, parfümlerimi kendim alırdım. Bana 'Bir akrabamız var sen tanımazsın onların durumu kötü onlara almıştım' ya da alış veriş yaptığım yerlerde fişleri karıştırmışlardır' gibi cevaplar verdi" dedi. Mahkeme, çifti boşarken, Ümit Ö.'nün aldattığı eşine ayda 450 TL nafaka ve 62 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. (Kaynak: Vatan)

Kaynak: haberinburada