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Alışveriş Fişindeki Külot Evliliği Bitirdi

ALIŞVERİŞ FİŞİNDEKİ KÜLOT EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Kocasının kıyafetlerini yıkarken cebindeki alışveriş fişleri dikkatini çeken Bedia Ö. fişte iç çamaşırı ve parfüm alındığını görünce soluğu mahkemede aldı.

Tarih : 22 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Alışveriş Fişindeki Külot Evliliği Bitirdi(7/10)3

Eşinin kendisini aldattığını öne süren genç kadın İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

62 BİN TL'DEN OLDU

Bedia Ö. dava dilekçesinde "Aldıklarının benle alakası yoktu. İç çamaşırı, giyim, parfümlerimi kendim alırdım. Bana 'Bir akrabamız var sen tanımazsın onların durumu kötü onlara almıştım' ya da alış veriş yaptığım yerlerde fişleri karıştırmışlardır' gibi cevaplar verdi" dedi. Mahkeme, çifti boşarken, Ümit Ö.'nün aldattığı eşine ayda 450 TL nafaka ve 62 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. (Kaynak: Vatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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