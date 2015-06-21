ALIŞKANLIKLARINIZI UNUTUN! İFTARDA ÇORBAYI SONA SAKLAYIN
“İftarda; 1-2 zeytin, hurma, ceviz ve 1 bardak su ile açtıktan sonra en az 5 dakika ara verin. Bu esnada imkânınız varsa namaz kılabilirsiniz. Çorbayı da sona saklayın”. Uzmanlar iftarda çorbayı sona saklamamız gerektiğin belirtiyor.
“İftarda; 1-2 zeytin, hurma, ceviz ve 1 bardak su ile açtıktan sonra en az 5 dakika ara verin. Bu esnada imkânınız varsa namaz kılabilirsiniz. Çorbayı da sona saklayın”. Uzmanlar iftarda çorbayı sona saklamamız gerektiğin belirtiyor.
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