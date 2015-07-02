

Akıllı telefon kılıflarının asıl amacı telefonunuzu darbelere ve çizilmelere karşı korumak. Ancak göze güzel görünen farklı tasarım ve renklerde kılıflar, çoğu zaman koruma fonksiyonunun önüne geçiyor. Tasarımı bile arka plana atan kılıflar mevcut. Bu yazımızda, birden fazla fonksiyona sahip iPhone kılıflarını sizler için derledik.



Fiyatı her geçen gün artan akıllı telefonları korumak artık günlük hayatımızın bir parçası. Düşmelere, darbelere ve çizilmelere karşı hemen herkes akıllı telefonunu korumak istiyor. Ancak günün sonunda satın aldığımız kılıflar hep göze güzel görünen tasarımlara sahip kılıfları satın alıyoruz. Tasarımın dahi ötesine geçerek farklı fonksiyonlara sahip kılıfları satın almanız mümkün. Bunun en bilinen örneği cüzdan şeklindeki kılıflar.



Bu yazımızda cüzdandan çok daha dikkat çekici, enteresan özelliklere sahip iPhone kılıflarını sizler için derledik. İddia ediyoruz, en az birine şaşıracağınız iPhone kılıflarını yazımızın ilerleyen sayfalarında bulabileceksiniz. Kılıflardan hangisini en çok beğendiğinizi yorumlarda yazmayı ihmal etmeyin.



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