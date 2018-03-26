ALİŞAN'DAN JET HIZINDA NİŞAN! FOTOĞRAFLARI ECE ERKEN PAYLAŞTI
Ünlü türkücü Alişan, cumartesi günü evlenme teklif ettiği sevgilisi Buse Varol'a bu akşam nişanlandı. Nişandan ilk fotoğrafları Ece Erken paylaştı.
Geçtiğimiz Eylül ayında Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan ayrılan ünlü türkücü Alişan, sevgilisi Buse Varol'la nişanlandı. Nişanda çekilen fotoğrafları, Alişan'ın arkadaşı ünlü sunucu Ece Erken Insatgram hesabından paylaştı.
EVLİLİK TEKLİFİNİN HEMEN ARDINDAN NİŞAN TAKTI
Hatırlanacağı gibi Alişan, cumartesi günü sevgilisi Buse Varol'un rol aldığı dizinin setine giderek ünlü oyuncuya evlenme teklif etmiş ve olumlu yanıt almıştı. Fırsatı kaçırmayan Alişan, ailesini de alıp sevgilisi Buse Varol'un evine gitti. Evlilik yolunda ilk adımı atan mutlu çift, aileleri ve yakın çevrelerinin huzurunda nişanlandı.
Kaynak: haberinburada
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