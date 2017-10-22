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Alişan'dan eski dostu Mahsun Kırmızıgül için olay sözler: Selam vermem

ALİŞAN'DAN ESKİ DOSTU MAHSUN KIRMIZIGÜL İÇİN OLAY SÖZLER: SELAM VERMEM

Alişan, bir dönem aralarından su sızmayan Mahsun Kırmızıgül için "Yolda görsem selam vermem dedi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Alişan'dan Eski Dostu Mahsun Kırmızıgül İçin Olay Sözler: Selam Vermem(8/10)4

Alişan önceki gün Nişantaşı'nda motosikletiyle tur atarken görüntülendi. Alişan eski dostları Mahsun Kırmızgül ve Özcan Deniz hakkında açıklamalarda bulundu. Mahsun Kırmızıgül'ü kast ederek, "Yolda görsem selam vermem." dedi.

ARALARINDAN SU SIZMIYORDU

Mahsun Kırmızıgül, Alişan ve Özcan Deniz 90'lı yıllarda fırtına estiriyordu. Üç kafadarın arasından su bile sızmıyordu.MAHSUN YÖNETMEN, ALİŞAN SUNUCU OLDU

Ancak zamanla üçlünün yolları ayrıldı. Mahsun Kırmızıgül şarkıcılığın yanında yönetmenlik de yapmaya başladı. Özcan Deniz de hem dizi sektörüne hem de film sektörüne yöneldi.

Alişan da bir dönem Cennet Mahallesi adlı dizide Çağla Şıkel ile birlikte başrol oynadı. İkili daha sonra birlikte program da yapmaya başlayınca Alişan sunuculuğa da adım atmış oldu."YOLDA KARŞILAŞSAK SELAM VERMEM"

Önceki gün Nişantaşı'nda motosikletle tur atarken görüntülenen Alişan Özcan Deniz'in evlilik kararı için şunları söyledi:

Özcan düğün yapar ve beni de davet ederse kesin giderim. Onunla sorunum yok. Ama diğeriyle (Mahsun Kırmızıgül) 10 yıldır görüşmüyorum. Yolda karşılaşsak selam bile vermem, o kişi ile tüm irtibatımı bitirdim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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