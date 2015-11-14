O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

alişan'a şok tehdit 'hayranlarımı üzerine....'

ALİŞAN'A ŞOK TEHDİT 'HAYRANLARIMI ÜZERİNE....'

Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasında gerilim devam ediyor. Alişan Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına katıldı. En Yakın arkadaşı olan Lerzan Mutlu'nun da yorumcu olarak bulunduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tarih : 14 Kasım 2015, 09:49
Puan Ver : Alişan'a Şok Tehdit 'hayranlarımı Üzerine....'(8/10)9


Alişan , Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz 90'lı yılların en hızlı parlayan yıldızları arasında. Şu günlerde her üçüde kendi alanlarında oldukça başarılı isimler oldu ama araları bozuldu. Alişan dün Söylemezsem Olmaz'a katıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Mahsun hakkındaki yaptığı açıklamalar ses getirdi.

Dün sabah Beyaz Tv' de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programına Alişan konuk oldu. Alişan' ın itirafları ile hem gündemi salladı hem de oldukça sıcak dakikalar yaşanmaya başlandı.. Mahsun Kırmızıgül' ün Alişan'a yaptıkları.. Alişan' ın, Mahsun Kırmızgül ile alakalı olan itirafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müzik piyasasına ilk girdiği zamanları anlatan Alişan, “Prestij Müzik” ile nasıl tanıştığından da söz etti. “Rahmetli Hilmi Topaloğlu'nun zorlamalarıyla bir yere geldim” şeklinde konuşan Alişan; “Daha önce müzik dünyasının o günlerde en çok konuşulan isimlerinin arasına gireceğim, dizi çekeceğim bu kadar para kazanacağım 3-4 (İbrahim Tatlıses-Özcan Deniz-Mahsun Kırmızgül) kişiden biri olacağım aklıma gelmezdi. Aynalı Tahir dizisini 26 bölüm bedava çektim ancak o dönemler vergi rekortmenleri listesinde 9'ncu sıradaydım” açıklamasını yaptı..





Alişan, Prestij Müziğin sahibi Mahsun Kırmızıgül'e borç verip kendisine de bir albüm çıkardığını söyleyerek;  “Daha sonra paramı geri istedim. Mahsun beni 'Biz seni adam ettik. Bizim sayemizde para kazandın. Zor günümüzde para verdin, geri istiyorsun. Bir basın toplantısı yaparız, hayranlarımı üzerine salarım seni tükürükle boğarlar. Zor durumdayız bize verdiği parayı geri istiyor ancak Alişan'ı Alişan yapan biziz deriz. Paranı geri vermezsek bizi mahkemeye veremezsin, uğraşırım seninle' diyerek tehdit etti. Daha sonra Hilmi Topaloğlu sayesinde paramı bir hafta sonra aldım. Ancak hala aramız iyi değildir dargınım” şeklinde konuştu..





Oya Aydoğan'ın “Ben sizi bir düğünde yanyana görmüştüm” sözleri üzerine Alişan şunları söyledi; “Yıllar sonra Mahsun'la karşılaştık, ben yanına gittim sarıldım ama Mahsun soğuk davrandı. Sonra babam geldi, babam onu görünce 'merhaba' dedi ,babama da böyle yaptı ve soğuk davrandı. Bana her şeyi yap küçüğüyüm ama babama da yaptı. İnan tanıdık düğün olmasa daha büyük bir şey yapardım, bende sırtımı döndüm gittim. Mahsun ben sahneye çıkınca düğünü terketti. O günden sonra abim değil. Bir daha ismini duymak istemiyorum”








Etiketler: Alişan  A  Şok  Tehdit    Hayranlarımı  Üzerine      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER