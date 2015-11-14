

Alişan , Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz 90'lı yılların en hızlı parlayan yıldızları arasında. Şu günlerde her üçüde kendi alanlarında oldukça başarılı isimler oldu ama araları bozuldu. Alişan dün Söylemezsem Olmaz'a katıldı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Mahsun hakkındaki yaptığı açıklamalar ses getirdi.



Dün sabah Beyaz Tv' de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programına Alişan konuk oldu. Alişan' ın itirafları ile hem gündemi salladı hem de oldukça sıcak dakikalar yaşanmaya başlandı.. Mahsun Kırmızıgül' ün Alişan'a yaptıkları.. Alişan' ın, Mahsun Kırmızgül ile alakalı olan itirafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müzik piyasasına ilk girdiği zamanları anlatan Alişan, “Prestij Müzik” ile nasıl tanıştığından da söz etti. “Rahmetli Hilmi Topaloğlu'nun zorlamalarıyla bir yere geldim” şeklinde konuşan Alişan; “Daha önce müzik dünyasının o günlerde en çok konuşulan isimlerinin arasına gireceğim, dizi çekeceğim bu kadar para kazanacağım 3-4 (İbrahim Tatlıses-Özcan Deniz-Mahsun Kırmızgül) kişiden biri olacağım aklıma gelmezdi. Aynalı Tahir dizisini 26 bölüm bedava çektim ancak o dönemler vergi rekortmenleri listesinde 9'ncu sıradaydım” açıklamasını yaptı..











Alişan, Prestij Müziğin sahibi Mahsun Kırmızıgül'e borç verip kendisine de bir albüm çıkardığını söyleyerek; “Daha sonra paramı geri istedim. Mahsun beni 'Biz seni adam ettik. Bizim sayemizde para kazandın. Zor günümüzde para verdin, geri istiyorsun. Bir basın toplantısı yaparız, hayranlarımı üzerine salarım seni tükürükle boğarlar. Zor durumdayız bize verdiği parayı geri istiyor ancak Alişan'ı Alişan yapan biziz deriz. Paranı geri vermezsek bizi mahkemeye veremezsin, uğraşırım seninle' diyerek tehdit etti. Daha sonra Hilmi Topaloğlu sayesinde paramı bir hafta sonra aldım. Ancak hala aramız iyi değildir dargınım” şeklinde konuştu..











Oya Aydoğan'ın “Ben sizi bir düğünde yanyana görmüştüm” sözleri üzerine Alişan şunları söyledi; “Yıllar sonra Mahsun'la karşılaştık, ben yanına gittim sarıldım ama Mahsun soğuk davrandı. Sonra babam geldi, babam onu görünce 'merhaba' dedi ,babama da böyle yaptı ve soğuk davrandı. Bana her şeyi yap küçüğüyüm ama babama da yaptı. İnan tanıdık düğün olmasa daha büyük bir şey yapardım, bende sırtımı döndüm gittim. Mahsun ben sahneye çıkınca düğünü terketti. O günden sonra abim değil. Bir daha ismini duymak istemiyorum”