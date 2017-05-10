

Ünlü şarkıcı Alişan ve sevgilisi Eda Erol'un aileleri tanıştı. Tanışmanın fotoğraflarını Eda Erol'un ablası Esra Erol sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.







Erol, paylaşımının altına, "Giderek büyüyoruz" notunu düştü. Erol'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alırken takipçileri çiftlere iyi dileklerini ilettiler.







Tanışmaya Mesut Akusta, Ali Özbir, Şafak Özbir, Merve Tektaş, Suzan Yenilmez, Selçuk Tektaş, Bihter Erol, Aytunç Çaltılı gibi isimler katıldı.







Alişan'da sosyal medya hesabı Instagram'dan Eda Erol ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Bu akşam güzel bir yola doğru ilk adımlarımızı attık. Ailelerimiz tanıştı ve her şey beklediğimizden de güzel oldu çok şükür. Güzel dileklerde bulunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum."







kaynak:milliyet