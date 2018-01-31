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Alişan ve Çağla Şıkel Yollarını Ayırdı

ALİŞAN VE ÇAĞLA ŞIKEL YOLLARINI AYIRDI

Yıllardır Alişan'la program sunan Çağla Şıkel, yoluna tek başına devam edeceğini belirterek "Artık partner istemiyorum" dedi. İkilinin dargın olduğu konuşuluyor.

Tarih : 31 Ocak 2018, 11:00
Puan Ver : Alişan Ve Çağla Şıkel Yollarını Ayırdı(5/10)1

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan Çağla Şıkel ve Alişan yollarını ayırma kararı aldı.

"ARTIK TEK BAŞIMA SUNACAĞIM"

Çocuklarıyla Akmerkez'de karşımıza çıkan Çağla Şıkel, Palandöken'e gideceğini dile getirdi. Tek başına bir televizyon programına başlayacağını söyleyen ünlü manken, "Artık tek başıma sunacağım. Partner istemiyorum" diyerek duyanları şoke etti.

ALİŞAN'I UYARMIŞTI

Kısa süre önce Alişan'ı sevgilisi Buse Varol konusunda uyaran Şıkel'in 'hızlı gitme' sözünün ikilinin arasını açmış olabileceğini akıllara getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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