ALİŞAN VE ÇAĞLA ŞIKEL YOLLARINI AYIRDI
Yıllardır Alişan'la program sunan Çağla Şıkel, yoluna tek başına devam edeceğini belirterek "Artık partner istemiyorum" dedi. İkilinin dargın olduğu konuşuluyor.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan Çağla Şıkel ve Alişan yollarını ayırma kararı aldı.
"ARTIK TEK BAŞIMA SUNACAĞIM"
Çocuklarıyla Akmerkez'de karşımıza çıkan Çağla Şıkel, Palandöken'e gideceğini dile getirdi. Tek başına bir televizyon programına başlayacağını söyleyen ünlü manken, "Artık tek başıma sunacağım. Partner istemiyorum" diyerek duyanları şoke etti.
ALİŞAN'I UYARMIŞTI
Kısa süre önce Alişan'ı sevgilisi Buse Varol konusunda uyaran Şıkel'in 'hızlı gitme' sözünün ikilinin arasını açmış olabileceğini akıllara getirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar