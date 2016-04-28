O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

alişan ve çağla şikel ekrana dönüyor!

ALİŞAN VE ÇAĞLA ŞİKEL EKRANA DÖNÜYOR!

Alişan ve Çağla Şikel'in sunumuyla 'Herşey Dahil' televizyon ekranına geri dönüyor!

Tarih : 28 Nisan 2016, 11:33
Puan Ver : Alişan Ve Çağla Şikel Ekrana Dönüyor!(10/10)8


Alişan ve Çağla Şikel'in sunumuyla Herşey Dahil 2 Mayıs Pazartesi'nden itibaren hafta içi hergün 360 TV'de olacak. Program Sabah  saat 11:00'de yayında olacak.



 

İkili, sağlıktan modaya, doğal yaşamdan hobilere, dekorasyondan, ev ekonomisine, lezzetli yemeklerden Türk ve dünya mutfağına kadar zengin içeriğiyle ekranlara gelecek.

 

Haftanın bir günü ekrana gelecek olan altın günü bölümünde, Alişan ve Çağla, hanımların evlerine konuk olacak, ziyafet sofraları hazırlanacak, sohbetler edilecek ve altınlar ev sahibesine teslim edilecek.

 








Etiketler: Alişan  Ve  Çağla  Şikel  Ekrana  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER