

Alişan ve Çağla Şikel'in sunumuyla Herşey Dahil 2 Mayıs Pazartesi'nden itibaren hafta içi hergün 360 TV'de olacak. Program Sabah saat 11:00'de yayında olacak.











İkili, sağlıktan modaya, doğal yaşamdan hobilere, dekorasyondan, ev ekonomisine, lezzetli yemeklerden Türk ve dünya mutfağına kadar zengin içeriğiyle ekranlara gelecek.







Haftanın bir günü ekrana gelecek olan altın günü bölümünde, Alişan ve Çağla, hanımların evlerine konuk olacak, ziyafet sofraları hazırlanacak, sohbetler edilecek ve altınlar ev sahibesine teslim edilecek.



