ALİŞAN, FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DİCK ADVOCAAT'A...
Şarkıcı Alişan, Krasnodar mağlubiyeti sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ı hedef aldı, "Dişçi randevun yok mu senin?" yazdı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 1-0'ın rövanşında kendi evinde 1-1 berabere kalarak elenmesi sonrası Alişan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ı hedef alarak "Çalıştırdığın takım Fenerbahçe aloo. Kendi sahanda 10 yıllık takımı yenemiyorsan sen de adamlık yap bu gece bırak. Dişçi randevun yok mu senin?" yazdı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar