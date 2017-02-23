

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 1-0'ın rövanşında kendi evinde 1-1 berabere kalarak elenmesi sonrası Alişan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.







Ünlü şarkıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ı hedef alarak "Çalıştırdığın takım Fenerbahçe aloo. Kendi sahanda 10 yıllık takımı yenemiyorsan sen de adamlık yap bu gece bırak. Dişçi randevun yok mu senin?" yazdı.







kaynak:haberler