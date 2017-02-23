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alişan, fenerbahçe teknik direktörü dick advocaat'a...

ALİŞAN, FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ DİCK ADVOCAAT'A...

Şarkıcı Alişan, Krasnodar mağlubiyeti sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ı hedef aldı, "Dişçi randevun yok mu senin?" yazdı.

Tarih : 23 Şubat 2017, 09:08
Puan Ver : Alişan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'a...(5/10)4


 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 1-0'ın rövanşında kendi evinde 1-1 berabere kalarak elenmesi sonrası Alişan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Ünlü şarkıcı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ı hedef alarak "Çalıştırdığın takım Fenerbahçe aloo. Kendi sahanda 10 yıllık takımı yenemiyorsan sen de adamlık yap bu gece bırak. Dişçi randevun yok mu senin?" yazdı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Alişan  Fenerbahçe  Teknik  Direktörü  Dick  Advocaat  A    haber

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