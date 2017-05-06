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alişan büyük aşkını anlattı!

ALİŞAN BÜYÜK AŞKINI ANLATTI!

Eda Erol ile aşk yaşayan Alişan'dan samimi açıklamalar...

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:11
Puan Ver : Alişan Büyük Aşkını Anlattı!(5/10)7


Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile evlilik yolunda Alişan, televizyon kanalında bir programa konuk oldu.



Alişan, sürpriz ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.'İlişkimiz çok yeni, her şeyin başındayız' diyen Alişan tanışma hikayelerini de anlattı.



"Bundan 4 yıl önce konuk olarak Esra'nın programına gitmiştim. Onun kulisinde 'bu kız kim', 'benim kardeşim' falan diye konuştuk.Ona 'bizi tanıştır' demiştim, tanıştırmadı. Askerden yeni gelmiştim. 15 ay askerlik yapmışım, bana güvenemedi herhalde.



 



kaynak:sabah








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