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alibaba 1 saatte 5 milyar dolarlık online satış yaptı

ALİBABA 1 SAATTE 5 MİLYAR DOLARLIK ONLİNE SATIŞ YAPTI

Çin’de bulunan online alışveriş sitesi Alibaba, dünyanın en büyük sanal alışveriş etkinliği olarak kabul edilen 11 Kasım Bekarlar Günü’nün ilk 7 dakikasında 10 milyar yuan (1,43 milyar dolar), ilk bir saatinde ise 36,2 milyar yuan (yaklaşık 5 milyar dolar) satış gerçekleştirdi.

Tarih : 11 Kasım 2016, 15:19
Puan Ver : Alibaba 1 Saatte 5 Milyar Dolarlık Online Satış Yaptı(10/10)18


Çin'de bulunan online alışveriş sitesi Alibaba, dünyanın en büyük sanal alışveriş etkinliği olarak kabul edilen 11 Kasım Bekarlar Günü'nün ilk 7 dakikasında 10 milyar yuan (1,43 milyar dolar), ilk bir saatinde ise 36,2 milyar yuan (yaklaşık 5 milyar dolar) satış gerçekleştirdi.



Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, Çin'de Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım'da, dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba'nın ilk 7 dakikada 1,43 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiği belirtildi.



Geçen yılki Bekarlar Günü'nün ilk bir saatinde 3,9 milyar dolarlık satış yapan e- ticaret devi, bu yıl ise yüzde 25 artışla ilk bir saatte yaklaşık 5 milyar dolarlık satış yaparak kendi rekorunu kırdı. İlk bir saatteki alışverişlerin büyük bir bölümü mobil cihazlarla yapıldı.



Çin'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 84'ü Alibaba sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Çin'in sanal alışveriş sitesi "Alibaba.com" bünyesindeki "Taobao", "T-mall" ve bunlara ek olarak "JD.com" gibi ülkenin büyük online alışveriş siteleri, günler öncesinden Bekarlar Günü'ne özel promosyonlar yaptı.



 



kaynak:bloomberght










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