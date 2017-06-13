

'Bir Sorun mu Var?'a yarışmacı olarak katılan Özlem Çapanoğlu'nun,sunucu Ali Sunal'a kameralar ve stüdyodaki 200 seyirci önünde ilan-ı aşk etmesi dikkati çekti.







"SON YILLARDA HAYRANLIĞIM AŞKA DÖNÜŞTÜ"







Yarışmacı “13 Eylül 1977'de doğdum. Sizinle aynı yıl, aynı ay ve aynı burç. Birbirimize çok benziyoruz Ali Bey, ayrıca ikimizin de babaları cennetten bizi izliyor” dedi.







Bu sözler hem ünlü sunucuyu hem de seyirciyi duygulandırdı. Ödül kazandığı her sorunun ardından kalkıp Sunal'ı öpen yarışmacı, çekim sırasında onun için yazdığı şiiri de okumak istedi. Ancak heyecanından dolayı bunda başarılı olamadı.







Çapanoğlu, heyecanının sebebini açıklarken gizli, aşkını da itiraf etmiş oldu; Sizi yıllardan beri ekrandan takip ediyordum, son yıllarda hayranlığım aşka dönüştü.







kaynak:milliyet