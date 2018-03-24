Gökçe Bahadır'la 8 ay evli kaldıktan sonra boşanan Ali Sunal ikinci kez dünya evine girdi. Ali Sunal, nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile bu akşam evlendi.

Yeşilçam'ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal'ın 40 yaşındaki oğlu Ali Sunal, ikinci kez dünyaevine girdi.

Ali Sunal'ın Bülent Kurbanzade'nin kızı avukat Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandığı haberleri çıkmış ancak Gül Sunal açıklama yaparak; 'İlişki doğru ancak nişan yok' demişti.

GÖKÇE BAHADIR'LA 8 AY EVLİ KALMIŞTI

İlk evliliğini Temmuz 2011'de meslektaşı Gökçe Bahadır ile yapmış sadece 8 ay evli kalmıştı. Geride bıraktığımız ocak ayının son günlerinde aile arasında bir nişan yapan ikili bu akşam Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ÇABA Derneği'nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı.

5 MİLYONLUK DAİREDE OTURACAKLAR

Nazlı Kurbanzade ÇABA'nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı. İkinci kez nikah masasına oturan Ali Sunal, kesenin ağzını açtı.

Ali Sunal, müstakbel eşine jest yapıp Fenerbahçe'de 5 milyonluk daire almıştı.

Kaynak: haberinburada