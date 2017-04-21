

Sanatçı Ali Poyrazoğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 38 yıllık arkadaşı Bülent Kayabaş'ın yıllardır kendisine iş gelmediği için çok üzgün olduğunu söyledi.



Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Poyrazoğlu, "Bülent Kayabaş'ı yaşarken gömdüler" dedi.



Semercioğlu, Poyrazoğlu'yla görüşmesini şöyle aktardı: "Son yıllarda kendisine iş gelmediği için üzüldüğünü, bu kadar büyük bir oyuncunun ne yazık ki yapımcılardan iş gelmesini beklediğini anlattı. Son 8 yılda oynadığı film sayısı ise sadece 2. Son 10 yılında ise bir tek dizi bile yok. Ali Poyrazoğlu'nun yaşarken gömdüler dediği de bu işte... Çok haklı."







kaynak:habersolorg