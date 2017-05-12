

Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.







Ailece yer aldıkları bir fotoğrafı yayımlayan Ali Özbir, "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza. Artık üçüncü çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine" notunu düştü.