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ali özbir'den esra erol'a: üçüncü çocuğu açıkla!

ALİ ÖZBİR'DEN ESRA EROL'A: ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU AÇIKLA!

İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medya hesanından kafa karıştıran bir mesaj paylaştı.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:12
Puan Ver : Ali Özbir'den Esra Erol'a: Üçüncü Çocuğu Açıkla!(5/10)4


Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.



Ailece yer aldıkları bir fotoğrafı yayımlayan Ali Özbir, "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza. Artık üçüncü çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine" notunu düştü.








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