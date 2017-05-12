ALİ ÖZBİR'DEN ESRA EROL'A: ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU AÇIKLA!
İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medya hesanından kafa karıştıran bir mesaj paylaştı.
Ali Özbir, eşi Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Ailece yer aldıkları bir fotoğrafı yayımlayan Ali Özbir, "2 çocuğumun annesi benim güzel eşim doğum günün kutlu olsun nice uzun yıllarımıza. Artık üçüncü çocuğu açıkla bence bugün tam günü. Not: Sen açıklamazsan ben açıklarım. Bilgine" notunu düştü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar