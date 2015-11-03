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ALİ NESİN'DEN CHP'LİLERİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR


ALİ NESİN'DEN CHP'LİLERİ KIZDIRACAK AÇIKLAMALAR
Tarih : 03 Kasım 2015, 10:41
Puan Ver : Ali Nesin'den Chp'lileri Kızdıracak Açıklamalar(6/10)7


Aziz Nesin'in oğlu olan Nesin Vakfı yöneticisi Prof. Dr. Ali Nesin, 1 Kasım genel seçim sonuçlarından sonra yaptığı açıklamalarla CHP'yi eleştirdi.



İKİYÜZLÜ, MORUK PARTİSİ



Facebook hesabından açıklama yapan Nesin, CHP ve Kemalizm'in Türkiye için bitmiş bir proje olduğunu ve CHP'nin bu haliyle bir moruk partisi olmaya mahkum olduğunu söyledi. Ali Nesin, ikiyüzlülüğün CHP'nin paçalarından aktığını da sözlerine ekledi.



ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI



Ali Nesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ise; "Recep Tayyip Erdoğan üst düzey, dahi seviyesinde bir stratejist. Bunu kabul edelim ve kimle aşık attığımızı iyi bilelim." dedi.








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