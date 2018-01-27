Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Sarı lacivertli kulübün Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan Ali Koç, Yargıtay süreci ve neden başkan adayı olduğun dair önemli açıklamalar yaptı.

"BU DAVA YARIN DA BİTEBİLİR 3 SENE SONRA DA"

İşte Koç'un çok konuşulacak sözleri;

"6 sene boyunca katıldığım Yüksek Divan Kurulu'na bugün kürsüye farklı bir sıfatla çıkıyorum. Zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağım demiştim. Bundan sonra oluşan şartlara göre, sürdürelemez mali yapı ve kulübün gidişatı tahminimden önce adım atmama sebep oldu"

"Yargıtay kararı açıklanınca süreç bitmeyecek. Bir üst mahkemeye gidebilir ve senelerce sürüncemede kalabilir. Bu dava yarın da bitebilir, 3 sene 5 sene sonra da bitebilir. Ancak Fenerbahçe'mizin bekleyecek bu kadar zamanı olmadığı için yola çıktım."

"ADAYLIK ZAMANLAMASINDA DOĞRU KARAR VERDİĞİMİ GÖSTERDİ"

"Seçildiğimiz takdirde haklı davamıza sahip çıkacağımız ve kulübümüzün uğradığı zararların tazmini için her türlü mücadeleyi vereceğimizden şüphemiz olmadığı için sonuna kadar gitmek için elimizden gelen her şeyi yapmak için müsterih olabilirsiniz."

"Ayrıca bildiğiniz gibi sayın başkanımız da Silivri'de ve birçok yerde yaptığı açıklamalarda, "Şike Kumpası davasında Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır" ifadesini kullandığını hatırlatmak isterim. Başkamımızın bu görüşleri adaylık zamanlamasında doğru karar verdiğimi bana gösterdi. Bu 3 husus yargıtay süreci konusundaki düşüncelerimi yansıtmak için paylaştım."

"MALİ BAĞIMSIZLIK TEHLİKEYE ATILDIĞI İÇİN ADAYLIK KARARI ALDIM"

"Her şeyden önce günü kurtarma anlayışı neticesindeki finansal dengesizlik ve borç sarmalının sürdürülemez noktaya geldiğini devam ettiği takdirde mali bağımsızlığımızı tehlikeye attığını gördüğüm için adaylık kararı aldım. Finansal durum her açıklandığında mali anlamda bir önceki tabloya oranla daha sıkıntılı halde olduğumuzu görüyoruz. Mevcut durumun sürdürülebilir bir durum olmanın ötesine geçtiğini görüyorum. KAP'a açıklanan raporlar bunu gösteriyor."

"YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"

"Mali durumumuz açısından kaybedecek vakitimiz olmadığına inanıyorum. Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için yarın çok geç olabilir. En büyük dileğimiz ve arzumuz kazanmak için her yolun mübah anlayışının olmadığı, kavgadan beslenmeyen, şeffaf adil, çok sesli bir ortamda Fenerbahçe'mize yakışır, diğer camialara ise örnek olacak, sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'nin kazandığı bir seçim sürecini hep beraber yaşamalıyız."

"FENERBAHÇE'DE YENİ BİR HİKAYE YAZMANIN ZAMANI GELDİ"

"Fenerbahçe'de yeni bir hikaye yazmanın zamanı şimdidir. Hep beraber bunu başarabiliriz. Ben ve ekibim her adımı bilinçle atıyoruz. Futbol takımımızın çıkacacağı önemli maça değinmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda seçim çok önemli değildir. Bu sene 4. yıldızı takma ihtimalimiz çok geçerli. Seçim sürecini bir yana bırakalım. Bu maçla dönüşü olmayan bir yola gireceğiz"

Kaynak: haberinburada