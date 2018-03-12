Survivor'da Sürpriz Veda! Nihat Doğan Adadan Gönderildi
Abd'nin Teksas Eyaletinde Bombalı Paketle Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Acun Tek Tek Tanıttı! İşte Survivor'a Katılan 4 Yeni İsim
'ahlak Bekçisiyim' Dedi, Öpüşen Gençlere Müdahale Etti!
First Lady'den Afrin'de Görevli Polislerin Eşlerine Yemek Jesti
Tedavi Sonrası İlk Kez Konuştu: Sağlığım İyi, Spekülasyona İnanmayın
Darbelerin Vurduğu 'gurbet Kuşları'nı Böyle İzledi!
Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
Türk Sanayisinin Önde Gelen İsimi 81 Yaşında Vefat Etti
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Olay Yaratacak Alex Cevabı!
Brezilyalı Dani Alves'ten İtiraf: Artık Futbolu Sevmiyorum
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'dan Büyük Çağrı!
Eskişehir'de Olaylar Çıktı, Saha Bir An Da Karıştı
Manisa'da Trabzonspor Fırtınası
Nato: Suriye'ye Karşı Türkiye'nin Sistemini Güçlendiriyoruz!
İstanbul'da Tramvay Raydan Çıktı, İeet Ücretsiz Sefer Başlattı
Uçak Kazası Sonrası, Erdoğan'dan Acılı Babaya Taziye Telefonu
Ali Koç'tan Olay Derbi Yorumu: Alıştığımız Zevki Tadacağız
Altınordu, Deplasmanda Kazanmaya Devam Ediyor
Brezilya Milli Takımına Çağrılan Talisca: Benim İçin Büyük Onur

Ali Koç'tan olay derbi yorumu: Alıştığımız zevki tadacağız

ALİ KOÇ'TAN OLAY DERBİ YORUMU: ALIŞTIĞIMIZ ZEVKİ TADACAĞIZ

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan Galatasaray derbisiyle ilgili, "İnşallah haftaya bugün 20 senedir tatmaya alıştığımız zevki ve keyfi yine tadarız" dedi.

Tarih : 12 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Ali Koç'tan Olay Derbi Yorumu: Alıştığımız Zevki Tadacağız(8/10)4

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya yönelik önemli açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ'UN GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Ali Koç, "Önemli bir haftaya girdik. Hafta sonunu kazasız, belasız atlattık. Hepimizin dediği gibi bayram haftasını yaşıyoruz. İnşallah haftaya bugün 20 senedir tatmaya alıştığımız zevki ve keyfi yine tadarız." dedi.

ADAYLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Adaylığı hakkında konuşan Ali Koç, "Yarının çok geç olacağını düşündüğüm için yola çıktım. Allah utandırmasın." dedi.

"SAĞLAM BİR MALİ YAPIYA İHTİYAÇ VAR"

Fenerbahçe'nin mali durumuyla ilgili konuşan Ali Koç, "Çok sağlam bir mali yapıya ihtiyacımız var. Mali yapınızın çok sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı olması gerekiyor. Aynı zamanda sportif başarılarınızın da sürdürebilir ve kalıcı olması gerekli." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DOĞRU YÖNETİLİRSE..."

Fenerbahçe'nin büyük güç olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Fenerbahçe doğru yönetildiği taktirde sandığımızdan çok daha hızlı şekilde düzlüğe çıkacak bir potansiyele sahip. Potansiyeli ayağa kaldırmak için her türlü eleştiriye, tenkite açık ve bunu bir fırsat olarak gören, kucaklayıcı, katılımcı bir Fenerbahçe yaratmak amacındayız. Eleştirilere açık olacağız. Marka yönetimi başlı başına bir konu. Sportif başarı olmazsa olmuyor. İletişim şekliniz, sosyal sorumluluktaki rolünüz, spora katkınız, sporu gelecek nesillere yaymak için yaptıklarınız, Avrupa'daki başarınız, teknolojiyi kullanmanız çok önemli." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ali  Koç  Tan  Olay  Derbi  Yorumu  Alıştığımız  Zevki  Tadacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER