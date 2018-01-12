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Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Tam zamanı!

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE TARAFTARINA ÇAĞRI: TAM ZAMANI!

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftara mesaj gönderdi. Koç, "Fenerbahçeliyim diyen herkes için harekete geçme zamanı" dedi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 01:30
Puan Ver : Ali Koç'tan Fenerbahçe Taraftarına Çağrı: Tam Zamanı!(7/10)3

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

"ARTAN BU İLGİ VE DESTEK BİZE GÜÇ VERİYOR"

İşte Ali Koç'un taraftaralara mesajı:

Sevgili Fenerbahçeliler,

"Her branşta şampiyonluk dileğiyle girdiğimiz 2018'in ilk günlerinde, adaylığıma dair yapacağımız çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Bugüne kadar e-posta adresimiz, internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan değerli yorum ve eleştirilerinizi, dinleme, değerlendirme ve yararlanma fırsatına sahip olduk.

Hukuki nedenlerden dolayı ulaşamadığımız üyelik bilgilerini bizlere ulaştıran üyelerimizin sayısı binleri aştı; artan bu ilgi ve destek bize güç veriyor.

"BAŞARI ANCAK HEP BERABER ÇALIŞARAK VE İNANARAK GERÇEKLEŞECEK"

Bu ay itibariyle siz değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızla temaslarımızın yoğunlaşacağını, bir araya geleceğimiz sürecin başladığını, sizlerle 'ilk ağızdan' paylaşmak istiyorum.

Bu süreçte amacımız, Fenerbahçemizin geleceği için elimizden geldiğince fazla üyemize ulaşmak, fikir alışverişinde bulunabilmek. Bu doğrultuda çevrenizdeki Fenerbahçelileri internet sitemizle buluşturmanız ve kendileriyle temasa geçmemizi sağlamanız bizim için çok önemli.

Her zaman ifade ettiğim gibi başarı ancak hep beraber çalışarak ve inanarak gerçekleşecek.

Fenerbahçeliyim diyen herkes için, hepimiz için, Fenerbahçe için harekete geçmenin Tam Zamanı Şimdi..."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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