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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a olay yaratacak Alex cevabı!

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A OLAY YARATACAK ALEX CEVABI!

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın Alex'in Türkiye'ye gelişiyle alakalı söylediği sözlere, "Alex'i seçim malzemesi yapmam" yanıtını verdi.

Tarih : 12 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Olay Yaratacak Alex Cevabı!(5/10)1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, başkan adayı Ali Koç'a Alex de Souza'nın Türkiye gelecek olmasıyla ilgili "Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? Ali Koç'un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye'ye neden geliyor?" tepkisne yanıt geldi.

"ALEX BENİM İÇİMDE UKDE KALDI"

Konuyla ilgili konuşan Ali Koç, "Alex'in gidiş şekli çok çok yanlıştı. Benim içimde ukde kaldı. Alex de son dönemde kulübüne haksızlık etti. Alex sadece muhalefetin değil, bütün Fenerbahçe'nin Alex'idir. Alex, Fenerbahçe seçimlerine malzeme yapılmayacak bir efsane." dedi.

"TÜRKİYE'YE BEN GETİRMİYORUM"

Alex'i Türkiye'ye kendisinin getirmediğini açıklayn Ali Koç, "Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum. Geleceği bana söylendi, locanızda maçı izler misiniz dendi, hayır dedim. 1907'de bir etkinliğe katılacak, ben ona da gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"ALEX'İ SEÇİM MALZEMESİ YAPMAM"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'i seçim malzemesi yapmayacağını belirten Ali Koç "Ben Alex'le karşılaşmak isterim, görüşürüm de ancak bunu sizler bilmezsiniz, ben bunu seçim malzemesi yapmam. Sanki böyle önemli bir maç öncesinde Alex'i ben getiriyorum gibi yansıtılmasına üzülüyorum." açıklaması yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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