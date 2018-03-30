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Ali Koç, Yıldırım'ı suçladı: Başarısızlığın altyapısını hazırlıyor

ALİ KOÇ, YILDIRIM'I SUÇLADI: BAŞARISIZLIĞIN ALTYAPISINI HAZIRLIYOR

İzmir'de taraftar ve kongre üyeleri ile buluşan Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sert çıktı. Koç, "Olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı kurgulanıyor" dedi.

Tarih : 30 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Ali Koç, Yıldırım'ı Suçladı: Başarısızlığın Altyapısını Hazırlıyor(6/10)2

İzmir'de taraftar ve kongre üyeleriyle buluşan Ali Koç, "Camiayı böldü, tebrik ediyorum, Aykut Hoca, Ali Koç'un adamıyla yemek yedi. Şu sonuca varıyorum ki, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı kurgulanıyor." dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Hayatlarımızı, Fenerbahçe'nin maç takvimine göre planlamayı; bayraklarımızı, binalara asmayı; yüz binlerce taraftarımızla Bağdat Caddes'inde şampiyon takımımızı karşılamayı; kısacası, eski heyecanımızı ve ihtişamımızı çok ama çok özledik.

"BAŞKANIMIZ, 3 TEMMUZ'DA ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLEDİ"

Başkanımızın önderliğinde, camiamızın 3 Temmuz kumpasına karşı, eşine rastlanamaz, engel tanımaz dik duruşu, her daim örnek olarak yerini almıştır ve almaya devam edecektir.

"FENERBAHÇE RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE OLMUŞTU"

İlkemizde futbolun, TFF tarafından ulusal olarak oynatılmaya başlandığı 1923 yılından, 90'lı yılların sonuna kadar Fenerbahçe, rakiplerinin önünde olmuştur. 1959 öncesi sayılmayan şampiyonluklarda da rakiplerinden çok önde olan Fenerbahçemiz, her daim zirvede olmuştur.

"90'LARIN SONLARINA KADAR EN SEVİLEN KULÜPTÜ"

Fenerbahçe, 90'lı yılların sonuna kadar açık ara bu ülkenin en başarılı ve en çok sevilen kulübüydü. Hala da öyle.

"SON ZAMANLARDA GELDİĞİMİZ NOKTA BİZİ MUTLU ETMİYOR"

Son 3-4 senede futbolda gelinen nokta hiçbirimizi mutlu etmiyor. Taraftarla kulüp arasındaki sıcak bağın, eskisine oranla zayıfladığına şahit oluyoruz. Yeni nesilleri Fenerbahçeli yetiştirme konusunda tarihimizde hiç olmadığı kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız.

Çok geç olmadan, elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gün, bugündür. Biz de bu nedenle eski heyecan için 'Tam zamanı şimdi' diyoruz.

"SPORTİF BAŞARISIZLIĞIN MAZERETİNİN ALTYAPISI KURGULANIYOR"

Ben, bir söz düellosu istemiyorum ama kültürümüzde yapılan iddialara cevap vermeyince, iddialar üzerinize yapışıyor.

Başkanımız Aziz Yıldırım, 'başkan seçilirsem, takımdaki tüm futbolcuları satacağımı' söylediğimi iddia etti. Benim böyle bir ifadem olmadı. Takımın tamamını satmak dünyanın hangi futbol kültüründe var?

Camiayı böldü, tebrik ediyorum, Aykut Hoca, Ali Koç'un adamıyla yemek yedi... Şu sonuca varıyorum ki, olabilecek bir sportif başarısızlığın mazeretinin altyapısı kurgulanıyor. Ben her zaman söylüyorum; şampiyonluğu, başkanlığa 1000 kez tercih ederim.

"FENERBAHÇE CAMİASINI BÖLMEKLE SUÇLANIYORUM"

Başkanımız, adayların 'erkek gibi' ortaya çıkıp, adaylığını açıklaması çağrısında bulunmuştu. Ben de Fenerbahçemiz için sayın başkanımızın da önerdiği gibi aday olduğumu açıkladım. Şimdi ise Fenerbahçe camiasını bölmekle suçlanıyorum.

Fenerbahçe'de demokratik haklarını kullanarak aday olmak için mevcut başkandan icazet mi alınması gerekiyor? Adaylığımı nasıl açıklasaydım sorun olmazdı bilemiyorum. Bana göre şartlara uyan her kongre üyesi adaylığını açıklayabilir.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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