1907 Fenerbahçeliler derneği gecesinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Koç'un resmi başvuruyu yapacağı tarihte belli oldu. Ali Koç, yeni yılın ilk günlerinde topladığı imzalarla birlikte Divan Kuruluna başvuracak adaylığını resmileştirecek. Ali Koç'un 200 imzası hazır. Sadece noter tasdiki bekliyor.

Ali Koç kongre öncesinde Aziz Yıldırım'a bir de jest yapacak. Divan Kurulu başkan adayı göstermeyecek. Vefa Küçük'ün görevine devam etmesi için oy kullanacak. Mali ve yönetimsel ibra konusunda zorluk çıkarılmayacak. Aziz Yıldırım'ın ise jest olarak Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alacak hiçbir isme Sicil Kurulu üzerinden itiraz etmemek olacak.

(Fotospor)

Kaynak: haberinburada