Fenerbahçe'nin Başkan adayı Ali Koç, Ankara'da kongre üyeleri ile bir araya geldi. Koç,başkanlık adayına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"NEDEN FENERBAHÇE LİDERLİK YAPMASIN"

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Fenerbahçe başta futbol olmak üzere bir çok değişime öncülük edebilecek güce sahiptir. Bu Fenerbahçe'nin omuzlarında bir yüktür. Fenerbahçe'yi örnek bir camia haline getirmeliyiz. Bunu biz Fenerbahçe olarak yapmazsak birileri çıkıp yapacak. Neden Fenerbahçe liderlik yapmasın?"

"Tarih boyunca Fenerbahçe önderlik etmiş büyük bir kulüptür. Yeni yönetim anlayışıyla bu neden mümkün olmasın? Bu öncü gücü çıkarabilmek için kendimizi dönüştürmeliyiz."

"Fenerbahçe'nin ezber bozmasının, tekrar öncü konumda ve örnek olmasının, Türk sporuna yeniden yön vermesinin, saygın ve saygılı bir yönetim anlayışının yönetimde bulunmasının, kısacası Fenerbahçe'nin yeniden bir hikaye yazmasının tam zamanı şimdi"

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Sürdürülebilir sportif başarı; günü kurtarma üzerine kurulu ve bunların kalıcı olmadığını yaşayarak görüyoruz."

"Sizin huzurunuzda bir kez daha bizi sosyal medyada tanımadığı halde kalben destekleyenlere teşekkür ediyorum. Çorbada herkesin tuzu olsun ruhunun bir başka örneği de sosyal medyada yaşananlar…"

"Spor dışında tüm Türkiye'nin yaşam kalitesini arttıracak bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmeliyiz."

"Ben kitlesel harekete inanıyorum. İnsanlar destekledikleri bir projeye dahil oldukları zaman kendilerini değerli hissederler. Biz de bu süreçte tabandan tavana bir hareket bekliyoruz."

"TARİHİ BİR SEZON GEÇİREBİLİRİZ"

"Camiamıza zarar getirecek hiçbir söylem kullanmadık, kullanmayacağız... Kazanırsak da kaybedersek de akşam gönül rahatlığıyla yatacağız."

"Size her şeyi yapacağımızın sözünü veremeyiz. Ama sözünü verdiğimiz her şeyi yapacağımızın sözünü verebiliriz."

"Sahada, salonlarımızda full konsantrasyon ile takımlarımıza destek olalım. 4. Yıldız ve Euroleague şampiyonluğu ile tamamlayarak tarihi bir sezon geçirebiliriz."

Kaynak: haberinburada