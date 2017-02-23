ALİ KOÇ O TEZAHÜRATA BÖYLE YANIT VERDİ!
Fenerbahçe'nin Krasnodar'a 1-1'lik skorla elenmesi sonrası taraftardan yönetime büyük tepki vardı.
Fenerbahçe'de tribünler, Ali Koç'un bulunduğu locaya doğru dönerek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.Ali Koç ise taraftarın tezahüratına locasından yanıt verdi. Koç, eliyle taraftara 'sakin olun' mesajını verdi.
kaynak:sabah
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