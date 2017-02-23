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ali koç o tezahürata böyle yanıt verdi!

ALİ KOÇ O TEZAHÜRATA BÖYLE YANIT VERDİ!

Fenerbahçe'nin Krasnodar'a 1-1'lik skorla elenmesi sonrası taraftardan yönetime büyük tepki vardı.

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:41
Puan Ver : Ali Koç O Tezahürata Böyle Yanıt Verdi!(8/10)5


Fenerbahçe'de tribünler, Ali Koç'un bulunduğu locaya doğru dönerek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.Ali Koç ise taraftarın tezahüratına locasından yanıt verdi. Koç, eliyle taraftara 'sakin olun' mesajını verdi.



 



kaynak:sabah








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