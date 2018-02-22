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Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
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Ali Koç iddialı konuştu: Farklı başladık, farklı bitireceğiz

ALİ KOÇ İDDİALI KONUŞTU: FARKLI BAŞLADIK, FARKLI BİTİRECEĞİZ

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç yaklaşan seçim öncesinde Ankara'da üyelere seslendi. Koç, "Biz çok farklı başladık, çok farklı götürüyoruz ve çok farklı bitireceğiz. Allah utandırmasın" dedi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz(8/10)4

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ve taraftarlar ile Ankara'da bir araya geldi.

Ankara'dan çalışmalara başlamasının nedenini anlatan Ali Koç, "Benim en büyük heyecanım, sorumluluğum; kazanırsak sizlere nasıl layık olabileceğimiz. eden Ankara'dan başladık? İstanbul dışında en fazla Kongre Üyemiz orada olduğu için başladık. Her 10 Kasım'da Ankara'yı ziyaret ettiğimiz için oradan başladık. Mükemmel oldu hatta. Çok büyük bir teveccüh ile karşılaştık. Sırada daha pek çok şehir var. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. 7/24 günümüzü, gecemizi bu işe ayırdık. Bir kişi bir kişidir." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KULÜBÜ PEŞİMİZDEN SÜRÜKLEYECEĞİZ"

Rakip taraftarların da sempatisini kazanmak istediklerini kaydeden Ali Koç, "Kazanmak için her yol mübahtır demiyoruz. Bir gün mutlaka iyiler de kazanır. Biz çok farklı başladık, çok farklı götürüyoruz ve çok farklı bitireceğiz. Allah utandırmasın. Fenerbahçe'ye nötr olan insanların Fenerbahçe kazandığı zaman mutlu hale gelmesini istiyorum. Bunun için de sayılmak istiyorsanız saymanız, sevilmek istiyorsanız sevmeniz lazım. Nasıl antipati kazanmak zor değilse; sempati kazanmak da zor değil. Yeter ki samimi ve tutarlı olun. Seçildiğimiz zaman çok farklı bir camia yaratacağız ve eminim ki birçok kulübü de peşimizden sürükleyeceğiz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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