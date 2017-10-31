ALİ KOÇ, FENERBAHÇE BAŞKANI OLURSA FUTBOL DİREKTÖRÜ OLARAK COMOLLİ'YE GÖREV VERECEK
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, başkan olursa futbol direktörü olarak daha önce Liverpool ve Arsenal'da çalışan Damien Comolli'yi göreve getirecek.
Fenerbahçe Kulübünde yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan iş adamı Ali Koç, planlarını yapmaya başladı. Ali Koç, başkan olması halinde futbol yönetimini bir profesyonele emanet etmeyi düşünüyor.
COMOLLI, ALİ KOÇ'UN LOCASINDA MAÇI İZLEDİ
Ali Koç'un futbol direktörü olarak görevlendirmek istediği kişi ise, Fransız futbol adamı Damien Comolli... Comolli, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi Ali Koç'un locasında takip etti.
Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na bu yıl eğitimci olarak katıldı.
DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?
49 yaşındaki Damien Comolli, Fransa'da dünyaya geldi. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü ve scouting yapan Comolli, Henry, Van Persie, Bale ve Luis Suarez gibi yıldızları Ada futboluna kazandırmasıyla ün yaptı.
Kaynak: haberinburada
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