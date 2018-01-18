Fenerbahçelilerin, Kalamış'ta bir araya geldiği gecede Ali Koç'un konuşması öncesi barkovizyonda 'Vefa için' yazısı sonrası Alex de Souza'nın gözyaşı döktüğü görüntüler ekrana geldi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Kalamış'ta taraftarlar ve üyeler ile bir araya geldi ve projelerini anlatırken, kulübün içinde bulunduğu duruma da değindi.

Fenerbahçe'nin ciddi bir borç tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten Ali Koç, "Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz düşüyor, çok ama çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşı karşıyayız. Genel kurulumuza konsodile rakamların sunulması gerektiği açıkça belli ediliyor. Günahıyla, sevabıyla hepimiz bundan sorumluyuz ve talep etmeliyiz. Sizler bu kulübün gerçek sahiplerisiniz" sözlerini kullandı.

"BEN YÖNETİMDEYKEN, STADIN ETRAFINDA KUYRUK VARDI"

Taraftarların stadı doldurması gerektiğini belirten Koç, "Taraftar ve kulüp arasındaki iletişimsizlik sürüyor. Bu iklim tribündeki sayıya yansıyor, kombine satışına etki ediyor. Ben yönetimdeyken, stadın etrafında kuyruk vardı, insanlar loca alabilmek için hava parası veriyordu. Kulübümüz doğru planlama ve stratejik bakış açısından uzak, kısa vadeli faaliyetlerini sürdürmektedir. Şubat ayı itibariyle sahaya iniyoruz ve taraftarlarımızla bir araya geleceğiz. Süre ilerledikçe tek tek projelerimizi paylaşacağız, basınla paylaşacağız" dedi."200 İMZA YETERLİ"

Fenerbahçe Başkanlık adayı olmak için 200 imzanın yeterli olduğunu söyleyen Koç, "İmza için ürkenler olabilir. Tribüne çocuğunuzla gelip, kombinenizin iptal edildiğini, kara listede olup olmadığınızı görmüş olabilirsiniz, bilmiyorum. Ürkmekte haklı olanlar olabilir, biz bunu deşifre etmiyoruz, üye sırasına göre koyuyoruz. Belki rakamları verebiliriz. Bu imza kampanyasına çok önem veriyorum, inandığınıza inanıyorum. Aday olmak için 200 imza yetiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan salonu dolduranlar, "Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak, Ali Koç Başkan olacak güneş doğacak!" tezahüratları yaptı.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME

Ali Koç'un konuşmasından önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımdan gönderdiği Alex de Souza'ın da yer aldığı bir video ekrana geldi. Bu görüntüler Aziz Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.-

Kaynak: haberinburada