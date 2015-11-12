

Yerel medyada çıkan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, 35 yaşındaki oyuncunun Brooklyn'de park halindeki bir cipin arka koltuğunda başı yarılmış halde ölü bulunduğu belirtildi.







Cesedin siyah çöp torbalarının arasında bulunduğu da ifade edilirken, 5 Kasım'dan beri kayıp olan basketbolcu için pazar günü polise kayıp ihbarı yapıldığı aktarıldı.







Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, cinayet şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.







Cesedin bulunmasının ardından New York adli tıp yetkililerinin yaptığı otopsinin sonuçları ise henüz açıklanmadı.