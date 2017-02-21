Dava her iki sanık yönünden yeniden görülmek üzere, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmeye alındı



Eskişehir'deki Gezi parkı olaylarında öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi, sanıklar Ebubekir Harlar ve Hüseyin Engin yönünden cazayı az bularak dosyayı mahkemeye iade etti. Dava her iki sanık yönünden yeniden görülmek üzere, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmeye alındı.







Geçen yıl 18 Nisan'da karar çıkan Ali İsmail Korkmaz davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi kararı, sanıklar fırıncı Ebubekir Harlar ve beraat eden polis memuru Hüseyin Engin yönünden esasa ilişkin bozdu. Yargıtay'ın bozma kararında, 'Sanıklar Mevlüt Saldoğan, Yalçın Akbulut, İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar'ın fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları anlaşıldığı halde Ebubekir Harlar'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği, oysa Türk Ceza Kanunu'nun 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.







kaynak:habertürk