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ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME


ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
Tarih : 05 Nisan 2017, 11:34
Puan Ver : Ali İsmail Korkmaz Davasında Flaş Gelişme(9/10)11


Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin iki sanığın yeniden yargılandığı davada davada, fırıncı E.H.'ye 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru H.E.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği bozma kararı nedeniyle sanıklardan fırıncı E.H. ile emekli polis memuru H.E., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.



 



kaynak:hürriyet








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