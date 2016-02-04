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ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME


ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
Tarih : 04 Şubat 2016, 11:12
Puan Ver : Ali İsmail Korkmaz Davasında Flaş Gelişme(6/10)4


Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de dövülerek öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi usul yönünden bozdu. Daire, sanık polis memurlarının tahliye taleplerini de reddetti.



BOZMA GEREKÇESİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi bozma kararına gerekçe olarak 'sanık Mevlüt Saldoğan'a karar duruşmasında son sözleri sorulmayarak savunma hakkının ihlal edildiğini ve davanın kasten öldürme suçlamasıyla açılıp, yaralama suçundan ceza verilmesine rağmen suç vasfındaki değişikliği gözeterek sanıktan ek savunma alınmamasını' gösterdi. Yargıtay, yerel mahkemeden sadece bu iki usul hatasının düzeltilmesini istedi.



İKİ POLİS CEZA ALMIŞTI

Eskişehir’de açılan, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri’ye nakledilen davada Mahkeme, sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan’a 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan 13 yıl hapis cezası verirken bunu 10 yıl 10 ay hapse çevirmişti. Diğer polis memuru Yalçın Akbulut’a ise önce 12 yıl hapis cezası verilirken ceza 10 yıla indirilmişti.



DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de 2 Haziran 2013 tarihinde gezi parkı protestoları sırasında polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitirmişti.







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