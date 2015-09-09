ALİ İSMAİL KORKMAZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi nedeniyle emniyet müdürüne dava açıldı.
Dönemin Eskişehir Terörle Mücadeleden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün "görevi kötüye kullanmaktan" yargılanacak.
Ali İsmail davasına bakan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gelen bir ihbar mektubu ile yaptığı suç duyurusunun ardından savcılık inceleme başlattı. Emniyetin raporunda da emniyet müdürü Aygün'ün görevini kullandığı belirtildi ve soruşturma izni verildi.
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