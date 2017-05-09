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ali fuat yılmazer 'erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası aldı

ALİ FUAT YILMAZER 'ERDOĞAN'A HAKARET'TEN HAPİS CEZASI ALDI

Hrant Dink'in öldürülmesi ve bazı FETÖ davalarından dolayı tutuklu bulunan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:34
Puan Ver : Ali Fuat Yılmazer 'erdoğan'a Hakaret'ten Hapis Cezası Aldı(7/10)7


İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ali Fuat Yılmazer katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti. Dosyada araştırılacak başka bir husus kalmadığını belirten hakim, sanık Ali Fuat Yılmazer'e "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında talebi olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmayan hakim, pişmanlık duymadığını belirtmesi nedeniyle cezasını paraya çevirip ertelemeye yer olmadığına hükmetti.



 



kaynak:hürriyet








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