ALİ FUAT YILMAZER 'ERDOĞAN'A HAKARET'TEN HAPİS CEZASI ALDI
Hrant Dink'in öldürülmesi ve bazı FETÖ davalarından dolayı tutuklu bulunan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ali Fuat Yılmazer katılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti. Dosyada araştırılacak başka bir husus kalmadığını belirten hakim, sanık Ali Fuat Yılmazer'e "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık hakkında talebi olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmayan hakim, pişmanlık duymadığını belirtmesi nedeniyle cezasını paraya çevirip ertelemeye yer olmadığına hükmetti.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar