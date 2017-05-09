Hrant Dink'in öldürülmesi ve bazı FETÖ davalarından dolayı tutuklu bulunan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.