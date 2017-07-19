ALİ BABACAN YİNE KABİNEYE GİREMEDİ
Yeni kabine açıklanmadan önce sosyal medyada ekonominin dümenine geçeceği söylenen Ali Babacan, listeye giremedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede 5 bakanın görevi değişti, 6 yeni isim de kabineye girdi. 5 Başbakan Yardımcısından 4'ü değişti. 6 ismin de üstü çizildi.
BABACAN HAYALİ SUYA DÜŞTÜ
Yeni kabine açıklanmadan önce özellikle sosyal medyada eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminin başına geçirileceği konuşuluyordu. Kısa sürede Twitter'da TT olan Babacan, Yıldırım'ın açıkladığı kabinede yer almadı.
YİNE HAYAL KIRIKLIĞI
Hatırlanacağı üzere Ali Babacan'ın adı her kabine değişikliğinde öne çıkıyor ancak bir türlü listeye giremiyor.
Kaynak: haberinburada
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