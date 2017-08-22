ALİ AĞAOĞLU'NUN HEDİYESİ, BÜLENT ERSOY'UN YÜZÜĞÜNÜ 3'E KATLADI
Ali Ağaoğlu'nun kızına hediye ettiği tek taş yüzüğün, Bülen Ersoy'un "Beni bununla gömün" dediği helikopter değerindeki yüzüğünün 3 katı değerinde olduğu ortaya çıktı.
Servet değerindeki yüzükleriyle kamuoyunda sık sık gündeme gelen Bülent Ersoya'un tahtını, ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu sarstı.
"BENİ BU YÜZÜKLE GÖMÜN"
Türk Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un, helikopter değerindeki yüzüğünün tam ücreti belli oldu. Ersoy'un "Beni bu yüzükle gömün" dediği tek taşın, 1 milyon 7 yüz bin lira değerinde olduğu ortaya çıktı.
3 MİLYON LİRA VERİP, SATIN ALDI
Ancak Türkiye'de Diva'nın yüzüğünün değerinden 3 kat daha değerli bir yüzük var. Ve o yüzüğü Ali Ağaoğlu, 3 milyon lira verip satın alındı. Ali Ağa yüzüğü, kızı Sena Kırcalı'ya düğün hediyesi olarak taktı.
Kaynak: haberinburada
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