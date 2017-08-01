Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli İnstagram'dan skandal yorumlar yaptı. Mesudiyeli, "Ali bana ev kiraladı, anahtarı yüzüne fırlattım. Yaşlı, cimri, pislik" dedi.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun 2,5 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli açtı ağzını yumdu gözünü. Mesudiyeli, Ağaoğlu'na "Yaşlı, cimri, gösteriş meraklısı uzak durun ondan" diyerek skandal yorumlar yaptı.

"BANA EV KİRALADI, ANAHTARI YÜZÜNE FIRLATTIM"

Mesudiyeli yorumlarının devamında, "Bana ev kiraladı, anahtarı yüzüne fırlattım. 'Sen 2. el eşya kullanmıyorsun' dedi. Demek böyle böyle zengin oluyor bu pislik yaşlılar" yorumlarını yazdı.

İşte Hazal Mesudiyeli'nin o yorumları:

Kaynak: haberinburada