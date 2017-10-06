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Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin

ALİ AĞAOĞLU'NDAN, KADİR TOPBAŞ'IN İSTİFASIYLA İLGİLİ İLGİNÇ YORUM: GÖMÜN GİTSİN

İş adamı Ali Ağaoğlu, Kadir Topbaş'ın istifası ile ilgili, "Kadir Topbaş'ın gitmesi de iyi oldu. Bizim oralarda biz söz vardır, gidenin arkasından konulmaz, gömün gitsin" dedi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin(6/10)2

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, Çekmeköy'de hayata geçirdikleri bir projenin basın lansmanında konuştu.

"BU KADAR ZORLANDIĞIM BİR DÖNEM OLMADI"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul belediye başkanlığından istifası ile gündeme gelen Kadir Topbaş'ın başkanlık dönemi hakkında konuşan Ağaoğlu "Oligarşi hala devam ediyor. Ben iş yapmaktan yorulmuyorum. 50 senedir bu sektörün içindeyim. Fakat bu kadar zorlandığım bir dönem daha olmadı. Bugün bir belediye zabıtası bile sokakta küçük dağları ben yaptım havasında dolaşıyor" dedi.

"GÖMÜN GİTSİN"

Topbaş döneminde belediyelerin halktan ve hizmetten çok uzaklaştığını da iddia eden Ağaoğlu "Cumhurbaşkanı ve hükümet de bunun farkında. Kadir Topbaş'ın gitmesi de iyi oldu. Bizim oralarda biz söz vardır, gidenin arkasından konulmaz, gömün gitsin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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