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Ali Ağaoğlu, Özel Yatında Sevgilisiyle Denizin Tadını Çıkardı

ALİ AĞAOĞLU, ÖZEL YATINDA SEVGİLİSİYLE DENİZİN TADINI ÇIKARDI

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, jet skiden düşüp kaburgasını kırmıştı. Bodrum'da tedavi gören Ağa, özel yatında sevgilisiyle denizin tadını çıkarmaya kaldığı yerden devam etti.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 08:10
Puan Ver : Ali Ağaoğlu, Özel Yatında Sevgilisiyle Denizin Tadını Çıkardı(6/10)2

63 yaşındaki ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu hafta sonunu 25 yaşındaki sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile Bodrum-Yalıkavak'ta 46.3 metrelik teknesi 'Ağa 6'da geçirdi. Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu da evlendirme programında gelin adayı olan 25 yaşındaki Naz ile tekne keyfi yaparken yakalanmıştı.

ÇİFT BODRUM'DAN ÖZEL HELİKOPTER İLE DÖNDÜ

Ali Ağaoğlu, denizde sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile bir süre şakalaştı. Bir süre serinleyen çift yeniden tekneye döndüler. Pazar akşamı da Ağaoğlu'nun özel helikopteri ile İstanbul Ortaköy'deki köşklerine döndüler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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