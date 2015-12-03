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ali ağaoğlu: hacıosmanoğlu tipten kaybediyor!

ALİ AĞAOĞLU: HACIOSMANOĞLU TİPTEN KAYBEDİYOR!

Trabzonspor Kulübü'nün 5-6 Aralık'ta yapılacak kongresinde mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekleyeceğini açıklayan iş adamı Ali Ağaoğlu, "Hacıosmanoğlu aslında göründüğü gibi bir insan değil. Tipten kaybediyor, benim gibi yakışıklı değil" sözleriyle şaşırttı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:39
Puan Ver : Ali Ağaoğlu: Hacıosmanoğlu Tipten Kaybediyor!(5/10)4


İşadamı Ali Ağaoğlu, hafta sonu yapılacak Trabzonspor genel kurulunda mevcut Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklediğini açıkladı. Adaylara da onun etrafında birleşmelerini ve güçlü bir Trabzonspor görüntüsü vermelerini önerdi.



Akşam Gazetesi'ne konuşan Ağaoğlu'nun tespit ve çözüm önerileri şöyle:



"BAŞKAN, BENİM YEĞENİM"



"Trabzonspor gönlümün takımıdır ama ben fanatik değilim, her takımı severim. Başkan benim yeğenim. Sporun içinde olmak istemiyorum ama Trabzonspor'a da maddi destek vermeye devam edeceğim. Trabzonspor Basketbol Takımı'nın buralara gelmesinde de önemli desteğim olmuştur. Saner Ayar bana takıma 'Ağaoğlu' ismini ekleyelim diye teklifte bulundu ama ben ‘parayı al, beni karıştırma' dedim. Son dönemde Trabzonspor'un durumu parlak değil. İbrahim Başkan düz bir çocuktur. Dişiyle, tırnağıyla, sokaktan gelen, özü sözü bir, odun gibi doğrudur. Bu da ona hatalar yaptırıyor, sıkıntılar yaşatıyor. Politik olamadı.








Etiketler: Ali  Ağaoğlu  Hacıosmanoğlu  Tipten  Kaybediyor    haber

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