ALİ AĞAOĞLU, AMPUTE MİLLİ TAKIMI OYUNCULARINA EV HEDİYE ETTİ
İş adamı Ali Ağaoğlu, Türkiye'de düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli Takımı'na birer ev hediye ettiğini açıkladı.
Ampute Milli Takımı'na ödül ve destek yağmaya devam ediyor. İş adamı Ali Ağaoğlu, Türkiye'de düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan Ampute Milli Takımına ev hediye ettiğini yaptığı basın toplantısında duyurdu.
TELEFONLA MÜJDEYİ VERDİ
Ali Ağaoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına birer daire hediye ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na kameralar önünde telefonla müjdeyi verdi.
"ELLERİ VE AYAKLARI YOKSA, ASLAN GİBİ YÜREKLERİ VAR"
Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Çekmeköy'deki yeni projeden birer tane daire vereceğini söyledi. Ağaoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, "Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var" dedi.
Kaynak: haberinburada
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