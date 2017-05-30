

Algı Eke İsimsizler'den ayrıldı mı? İsimsizler dizisi tüm hızıyla devam ederken senaryoda ise değişiklikler devam ediyor. Doktor Elif rolüyle izleyicisi karşısına çıkan Doktor Elif senaryo gereği vuruluyor. Peki Algı Eke İsimsizler'den ayrıldı mı?



Sevilen dizi İsimsizler'de rol alan ünlü oyuncu Algı Eke, sosyal medyadan paylaştığı mesajla diziye veda etti. Senaryo gereği öldürülerek diziden ayrılan Eke, bu ayrılık sonrası sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile takipçilerini bilgilendirdi. Dizide 'Doktor Elif' rolünda izlediğimiz Algı Eke paylaşımının altına şunları yazdı:



“Gençler ben tatile çıkıyorum. İsimsizler dizisindeki görevim sona ermiş bulunmakta. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür eder hepimize mutluluklar dilerim. Doktor Elif'i de diğerleri gibi bırakıyorum hepinizi öpüyorum."







kaynak:yenişafak