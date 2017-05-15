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alfa'nın marka imajı maserati'ye yaklaştı

ALFA'NIN MARKA İMAJI MASERATİ'YE YAKLAŞTI

Türkiye'de Alfa Romeo için yeni bir dönem başlıyor.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 17:36
Puan Ver : Alfa'nın Marka İmajı Maserati'ye Yaklaştı(6/10)5




Türkiye'de Alfa Romeo için yeni bir dönem başlıyor. Marka Giulia ve Stelvio gibi karakteristik yeni modelleri ile dikkat çekiyor. Alfa Romeo ile Jeep markalarının yeni direktörü ve Fermas şirket müdürü Sinan Saip Bel, Alfa Romeo'yu Türkiye'de Maserati'ye artık daha yakın konumlandırmaya başladıklarını söyledi. Alfa Romeo'nun 2017 yıl sonu satış hedefinin yaklaşık 750 adet olduğunu söyledi.

 








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