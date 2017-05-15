





Türkiye'de Alfa Romeo için yeni bir dönem başlıyor. Marka Giulia ve Stelvio gibi karakteristik yeni modelleri ile dikkat çekiyor. Alfa Romeo ile Jeep markalarının yeni direktörü ve Fermas şirket müdürü Sinan Saip Bel, Alfa Romeo'yu Türkiye'de Maserati'ye artık daha yakın konumlandırmaya başladıklarını söyledi. Alfa Romeo'nun 2017 yıl sonu satış hedefinin yaklaşık 750 adet olduğunu söyledi.



